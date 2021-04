Gosens spaventa l'Atalanta: «Offerta del Borussia Dortmund? Ci penso...»

Robin Gosens ha parlato della possibilità di trasferirsi al Borussia Dortmund

Robin Gosens, esterno sinistro dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a DPA dove ha parlato del suo futuro e anche dei suoi obiettivi personali.

MERCATO – «Se mi vedessi in un eventuale passaggio al Dortmund? Una domanda difficile, cosa dovrei dire? Se ci fosse davvero un’offerta dal Dortmund e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra per loro il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno».

EUROPEO – «L’Europeo? Spero di esserci, sarebbe la cosa più bella. Penso di essere vicino a questo momento, mentirei se dicessi di non avere voglia».

SUPERLEGA – «Qualche giorno fa sono stato critico nei confronti dell’idea di una Superlega europea. Un paio di organi di stampa italiani hanno contestualizzato male le dichiarazioni e hanno prodotto un titolo fuorviante. Il mio account Instagram è esploso per i messaggi: tutti si chiedevano come potessi dire una cosa del genere, se guadagno così tanti soldi in questo sistema calcistico. Lo trovo incredibile perché non capisco cosa c’entri: sono consapevole di essere in una posizione privilegiata, ma non per questo non mi è consentito dare un mio pensiero su certi argomenti che, tra l’altro, mi riguardano da vicino. Penso sia importante avere un proprio pensiero ed è chiaro che possa essere oggetto di critiche».