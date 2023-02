Gotti assente in Spezia-Napoli, il tecnico segue il match da casa: il motivo

Luca Gotti assente in Spezia-Napoli di oggi: il tecnico della formazione ligure seguirà il match da casa sua. Ecco il motivo

Non c’è Luca Gotti al Picco per assistere a Spezia-Napoli di quest’oggi. Il tecnico della formazione ligure segue la sfida dei suoi ragazzi da casa e non come di consueto dalla panchina.

Il motivo? L’allenatore è stato operato in settimana alle anche e sta ora osservando un periodo di convalescenza. Ha diretto da remoto gli allenamenti negli ultimi giorni, presentandosi ieri per il discorso della rifinitura, ma assentandosi per la giornata odierna.