Granada, Montoro: «Per noi è una partita storica»

Angel Montoro ha parlato alla vigilia di Granada-Napoli

Angel Montoro, centrocampista del Granada, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli.

PARTITA STORICA – «Sto bene e ho il giusto entusiasmo. Possiamo giocarcela, per noi è una partita storica. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra. Ai tifosi dico avremo voglia di giocarcela, che abbiamo voglia ed ambizione per giocare al meglio questa gara. Faremo di tutto per renderli felici».

VOGLIA DI VITTORIA – «Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo raggiunto. Io e miei compagni abbiamo voglia e ambizione, sappiamo che è una gara difficile ma vogliamo vincere. Tutti in questa squadra vogliono vincere, sappiamo che la qualificazione si gioca in due gare».