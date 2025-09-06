Gravenberch non ha dubbi: «Dumfries Pallone d’Oro? Ha fatto una grande stagione! Ecco cosa penso»

Gravenberch sicuro «Dumfries Pallone d’Oro? Ha fatto una grande stagione! Ecco cosa penso». Le sue dichiarazioni

Dopo il pareggio tra Olanda e Polonia nelle qualificazioni internazionali, Ryan Gravenberch – centrocampista classe 2002 del Liverpool e pilastro della Nazionale olandese – ha espresso parole di grande stima nei confronti del compagno Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter e autore del gol che aveva momentaneamente portato in vantaggio gli Oranje.

Intervistato al termine della gara, Gravenberch ha sottolineato la costanza e l’efficacia del laterale nerazzurro, soffermandosi anche sulle sue possibilità di conquistare il prestigioso Pallone d’Oro 2025: “È una nostra qualità: quando Cody Gakpo entra in area, sappiamo che Denzel è sempre sul secondo palo. Il Pallone d’Oro? Ha disputato una grande stagione, per me ha buone possibilità. Certo, ci sono altri candidati, ma io gli do ottime chance”.

Dumfries, leader silenzioso e arma tattica

Secondo Gravenberch, Dumfries non è soltanto un riferimento in fase offensiva, ma anche un elemento fondamentale per equilibrio e solidità. La sua capacità di garantire presenza costante in entrambe le fasi lo rende un punto di riferimento sia per i compagni di club che per quelli della Nazionale.

La stagione 2024/25 con l’Inter ha confermato la crescita del 28enne olandese, oggi considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. La sua spinta sulla fascia destra, unita alla capacità di inserirsi con tempismo in area avversaria, è diventata una delle armi più pericolose della squadra di Chivu, tecnico nerazzurro.

L’intesa con Gakpo, un’arma per l’Olanda

Gravenberch ha anche evidenziato il valore della collaborazione con Cody Gakpo, attaccante del Liverpool e compagno di Nazionale: “Quando Cody entra in area, sappiamo che Denzel è sempre pronto a finalizzare. È un aspetto del nostro gioco che funziona molto bene”.

Questa intesa, basata su movimenti codificati e letture rapide, rappresenta uno dei punti di forza dell’Olanda nelle recenti sfide internazionali.

Un candidato credibile al Pallone d’Oro

Le dichiarazioni di Gravenberch confermano come Dumfries sia oggi non solo un elemento chiave per l’Olanda, ma anche un candidato concreto per premi individuali di prestigio. Le sue prestazioni con l’Inter e la Nazionale, unite alla continuità di rendimento, lo pongono tra i nomi da tenere d’occhio nella corsa al Pallone d’Oro 2025, riconoscimento che celebra ogni anno le eccellenze del calcio mondiale.