Gravina alla FIGC: «Basta agli accumulatori seriali di cariche»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha preso la parola nel corso dell’assemblea elettiva. Alcun passaggi del suo discorso.

DIFFAMAZIONE – «E’ il momento di dire basta agli accumulatori seriali di cariche. Non posso più accettare mestatori e spargitori di fango, persone senza scrupoli. Ho dato mandato ai legali di perseguire coloro che hanno diffuso voci diffamatorie su di me e la mia famiglia».

BELLUGI – «Siamo pronti a giocare la nostra partita giocando l’unico calcio che conosco, quello con la C di cuore e di coraggio. Lo stesso coraggio che ci ha messo Mauro Bellugi, un vero campione dal quale prendere esempio per come ha affrontato il nemico più difficile».