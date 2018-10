Gravina e il piano “anti-Juve”: «Play-off Scudetto e più sostituzioni»

FIGC: il prossimo presidente Gravina illustra il proprio piano di riforme per rilanciare la Serie A. Tra le altre anche quella di una quarta e quinta sostituzione e spareggi Scudetto

Tra quattro giorni diventerà ufficialmente il nuovo numero uno della FIGC: Gabriele Gravina, già presidente della Lega Pro, è il candidato unico alle elezioni federali che si terranno il 22 ottobre. Pochi dubbi dunque sulla sua nomina, qualcuno in più sulle possibili riforme da mettere in atto per il rilancio del calcio italiano. Uno dei tanti temi, per esempio, riguarda la scarsa competitività della Serie A al momento, con la Juventus dominatrice quasi senza storia. Per Gravina una possibile soluzione sembrerebbe essere quella degli spareggi tra le prime classificate in campionato, come dichiarato oggi a La Stampa: «Il mio sogno? I play-off per lo Scudetto. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresce in misura esponenziale».

Non solo play-off però. Il prossimo numero uno federale ha altre idee sul tavolo in fase di studio: «Non dobbiamo perdere tempo e non lo perderemo: fra le mie mosse ce ne saranno di impopolari, ma non più differibili – ha dichiarato Gravina nel corso dell’intervista – . Quali? Una sarà legata alla flessibilità dei contratti. Se uno vince o mantiene la categoria è giusto che il club paghi quanto previsto, ma se si retrocede è indispensabile adeguare lo stipendio alla nuova realtà. Novità per il rettangono il verde? Già lunedì sera, dopo il voto, proporrò al presidente della FIFA Gianni Infantino l’introduzione della quarta o quinta sostituzione: me lo chiedono proprio i club di A e, da presidente della Lega Pro, l’ho sperimentata con successo». Da vedere quanto i propositi verranno mantenuti.