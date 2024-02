Gravina: «La FIGC ha i titoli per parlare di decreto crescita»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in risporta al presidente della Serie A Lorenzo Casini sul decreto crescita

Gabriele Gravina ha risposto a Lorenzo Pellegrini sul decreto crescita. Il presidente della Lega Serie A aveva infatti detto che non sapeva a quale titolo la FIGC si fosse espressa sull’abolizione del decreto. Di seguito le sue parole.

«Non è più tempo delle polemiche che distraggono dai reali problemi del calcio italiano, personalmente sono impegnato nel portare avanti le proposte di riforma e solo su quelle parlo e mi confronto. Nell’organizzazione complessiva del nostro calcio il diritto delle Lega Serie A ad autodeterminarsi non è mai stato messo in discussione, però mi corre l’obbligo sottolineare che la Figc è sempre titolata a parlare sui temi che riguardano il calcio, in quanto è l’unico organismo riconosciuto dalla Fifa, dalla Uefa e dal Coni»