Gravina: «Retegui? Dispiace perderlo, ma è il mercato. Mondiale senza se e senza ma». Le parole del presidente FIGC

Un intervento a tutto campo per analizzare il delicato momento del calcio italiano. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha toccato i temi più caldi per la Nazionale, a partire dalla fuga dei talenti verso nuovi mercati, come testimonia il imminente trasferimento di Mateo Retegui dall’Atalanta all’Al Qadsiah, in Arabia Saudita.

Una cessione che indebolisce la Serie A e preoccupa in ottica azzurra. Gravina non usa mezzi termini per esprimere il suo rammarico: «Dispiace per Retegui, dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra». Il presidente ha poi approfondito le conseguenze di tali operazioni per la competitività della Nazionale, inquadrandole in un contesto globale più ampio: «Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta a una formazione ben diversa. È un calciatore per noi fondamentale che si allontana come purtroppo è avvenuto per altri calciatori, nella speranza di custodirlo nella maniera migliore possibile. Questo è l’effetto della globalizzazione, è uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a fronteggiare o porre paletti nell’economia di mercato, questi sono i principi dell’economia e si rispettano».

La ricetta per rispondere a queste sfide e al calo nel Ranking FIFA è chiara e passa da una rivoluzione interna e da un imperativo categorico sul campo. Gravina ha tracciato la rotta, annunciando una riorganizzazione imminente e fissando l’obiettivo principale: «Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo iniziare a vincere le nostre partite. Abbiamo un obiettivo sacrosanto, tutte le energie sono concentrate sul centrare questo obiettivo, dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Vincere le partite e andare al Mondiale, senza se e senza ma. Sta cambiando tutta la struttura del settore giovanile, stiamo dando un assetto definitivo a tutti i quadri tecnici delle giovanili. Abbiamo iniziato dalla nazionale A, andremo poi avanti con l’under 21, l’under 20 e l’under 19. Stiamo riassestando tutti i quadri tecnici, ci sono diverse opzioni che stiamo definendo. Mi auguro entro fine settimana, al massimo i primi giorni della settimana prossima avremo l’annuncio ufficiale dei nuovi quadri tecnici. Baldini è uno dei candidati».