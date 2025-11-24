Gravina shock: «Playoff in Serie A! Sospensione durante la Nazionale? Vi sorprenderò così» - Calcio News 24

Gravina sulla Nazionale e la Serie A: «Niente rinvio, siamo pronti per i playoff». Le dichiarazioni

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’assemblea del Consiglio Federale, toccando vari temi legati alla Nazionale e al campionato di Serie A. In particolare, ha discusso la possibilità di spostare una giornata di campionato in vista dei playoff per il Mondiale 2026.

Nessun rinvio per la Serie A

Gravina ha escluso l’idea di rinviare una giornata di Serie A prima dei playoff della Nazionale, dichiarando: «Non cerchiamo scorciatoie. Il rinvio o la sospensione della giornata non è un’opzione percorribile. Stiamo organizzando uno stage autonomo per i nostri selezionabili, che rappresentano circa il 25% dei calciatori del campionato». Il presidente ha precisato che uno stage potrebbe svolgersi a metà febbraio, compatibile con gli impegni internazionali delle squadre.

L’importanza di vincere per la qualificazione

Gravina ha sottolineato che il destino della Nazionale dipende esclusivamente dalle prestazioni in campo. «Se perdiamo, vuol dire che non meritiamo di andare al Mondiale. Non importa chi sia l’avversario», ha affermato. Ha inoltre ribadito l’importanza di vincere nei playoff, mettendo in evidenza che la qualificazione è il solo obiettivo della Nazionale.

Italia senza Mondiali: un danno per l’immagine

Il presidente ha parlato anche del danno d’immagine che deriverebbe da un’ulteriore esclusione della Nazionale dai Mondiali: «Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno per noi e per chi organizza l’evento, visto che siamo un paese con una grande tradizione calcistica». Gravina ha riconosciuto che il calcio italiano sta vivendo una fase diversa rispetto al passato, con risultati che sembrano ormai inimmaginabili.

La semifinale playoff e il possibile stadio

Guardando ai playoff, Gravina ha confermato che la semifinale contro l’Irlanda del Nord si giocherà probabilmente allo Stadio di Bergamo, impianto che considera idoneo per una partita così importante.

Con queste parole, Gravina ha lanciato un chiaro messaggio: la Nazionale dovrà vincere senza appelli, e la Serie A non avrà alcuna interruzione per dare spazio alla squadra di tutti.

