Graziani: «Fiorentina da Champions. Il Milan, oggi, è inferiore. E sul mercato vi dico chi è il giocatore che vorrei vedere in viola»

Francesco Graziani analizza: «Fiorentina da Champions. Il Milan, oggi, è inferiore. E sul mercato vi dico…». Le parole

Una voce amata, un’analisi lucida e un’iniezione di ottimismo. Francesco “Ciccio” Graziani, campione del mondo 1982 ed ex bomber indimenticato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante la trasmissione “Pentasport”, tracciando un bilancio del mercato e delle ambizioni della nuova squadra di Stefano Pioli.

Con la sua consueta schiettezza, Graziani ha promosso il lavoro della società, ha analizzato il potenziale di un attacco che si preannuncia stellare e ha indicato la strada per una stagione da protagonisti, con un obiettivo chiaro e ambizioso: la qualificazione in Champions League.



UNA SQUADRA DA CHAMPIONS – «Ho sensazioni positive su questa Fiorentina, anche se la squadra è ancora incompleta ovviamente. Siamo competitivi per la Champions. Oggi una squadra come il Milan con la Fiorentina ci perde. Può giocare con uno schieramento molto offensivo, soprattutto contro le squadre piccole, ma ha anche la capacità di stare bassi, cosa che sarà utile contro le big».

SUGLI INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ – «Commisso ha già messo tanti soldi, ma l’obiettivo delle società è anche il bilancio, e non può essere altrimenti. “I soldi non sono un problema” fino ad un certo punto, perché ci sono parametri da rispettare. Riuscire ad arrivare fra i primi sei con queste spese è un grande merito. Sono state fatte cose importantissime: le finali raggiunte e il centro sportivo non arrivano da soli».

UN BILANCIO DEL MERCATO – «Džeko non giocherà tutte le partite, ma porta esperienza nello spogliatoio; è un giocatore come Gosens: è importante in campo tanto quanto lo è fuori. Ancora manca l’acquisto top, ma la campagna acquisti è positiva: Fazzini, Sohm, Džeko e ovviamente il ritorno di Stefano Pioli. La difesa può essere migliorata, ma è già un ottimo reparto, Pongracic sembra in grande crescita ad esempio. Penso che sul mercato si debba intervenire di più sul centrocampo e sull’attacco, mi piacerebbe molto se arrivasse Raspadori».