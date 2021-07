Grosso: «Buffon ha il fuoco dentro oltre che enorme qualità umane»

Fabio Grosso elogia Buffon e la sua scelta di continuare a giocare: le sue parole sull’ex portiere della Juventus

Fabio Grosso elogia Gigi Buffon: le parole a Sky Sport del tecnico del Frosinone.

«Gigi non molla e la cosa bella è che non è che si trascina, è bello presente, pimpante e vivo. Qualche hanno fa ero sorpreso che continuasse a giocare ma ora lo sono meno, quando hai il fuoco dentro e la voglia, la testa lo aiuta come lo sta aiutando, diventa un valore aggiunto per questa categoria. Sono contentissimo per lui, so che si diverte e vuole raggiungere nuovi traguardi. Lui oltre al campione che è, ha enormi qualità umane».