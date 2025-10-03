Grosso: «Vi spiego l’esultanza a fine partita. Berardi nulla di grave, Matic giocatore totale». Le parole del tecnico del Sassuolo

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta in casa del Verona.

PRESTAZIONE – «Per ottenere punti pesanti devi fare grandi prestazioni come oggi. Usciamo da un campo difficilissimo con un risultato bello che ci teniamo stretto e mettiamo da parte. Ce lo godremo qualche giorno e poi si riparte. Non bisogna mai abbassare la guardia in questo campionato».

ESULTANZA – «Testimonia la difficoltà della gara, so quanto questo pubblico può incidere e quanto è difficile fare risultato qua. Noi oggi siamo stati bravi a farlo e abbiamo fatto una grande partita sotto tanti punti di vista».

TRIPLO CAMBIO – «Avevamo sprecato qualche ripartenza perdendo tanti tempi di gioco in situazioni molto favorevoli. Allora ho messo un po’ di lucidità sugli esterni sia in mezzo al campo. Hanno fato molto bene i ragazzi che sono entrati: sia quei tre sia gli altri due dopo.

RIGORE CON GLI OCCHI CHIUSI – «Non l’ho guardato, altre volte l’ho guardato. Sicuramente la prossima sì visto come è andato. Mi sono rilassato, è un momento in cui recupero un po’ di energie. Dobbiamo crescere».

BERARDI – «Un pensiero grande per Edo (Pieragnolo ndr), avrebbe tanto voluto essere per noi e purtroppo non ha potuto. Speriamo recuperi presto. Domenico ha un fastidio, non ha una cosa grande. A malincuore abbiamo deciso di farne a meno, ma siamo stati bravi con i giocatori che avevamo».

MATIC – «È un giocatore forte, totale. Ha personalità, qualità, presenza. È importante per noi e siamo contenti di averlo. È di esempio e aiuta i ragazzi che ci sono».