Grosso dopo Sassuolo Juve: «Merito agli avversari, in partite così serve anche la fortuna! Sul rientro di Berardi vi dico questo»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Sassuolo Juventus, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha parlato così.

SFORTUNA NEL PRIMO TEMPO TRA IL PRIMO GOL E L’INFORTUNIO DI THORSTVEDT? – «Avevamo preparato una partita diversa da quella che abbiamo fatto. Meriti degli avversari, squadra di qualità con un grande allenatore. Hanno espresso un bel livello del gioco anche per demeriti nostri. Partita difficile, usciamo dal campo sconfitti. Purtroppo fa parte del nostro percorso. Ora ricarichiamo le batterie per questo periodo che è complicato per tanti motivi, siamo contentissimi di quanto fatto fino ad oggi».

CORAGGIO E PERSONALITA’? – «Ci sono grandi meriti degli avversari. Quando prendono il sopravvento hanno le qualità per tenerti lì e per farti male. Ci abbiamo messo anche del nostro, potevamo non regalare quelle piccole opportunità che poi sono diventate grande occasioni. In queste partite devi alzare tantissimo il livello, sperare che loro non siano al top e sperare in un briciolo di fortuna».

QUANDO TORNANO VOLPATO E BERARDI? – «Dobbiamo recuperare un po’ di interpreti. Abbiamo alcuni diffidati, alcuni difensori fuori… Mi auguro che per Thorstvedt non sia nulla di grave. Bisogna starci dentro le difficoltà e dentro le cose belle, nelle difficoltà si cresce e noi ci stiamo volentieri. Proveremo a fare del nostro meglio, non basterà semplicemente fare delle grandi partite. Mi auguro di ritrovare presto Domenico, Christian e gli altri ragazzi che non abbiamo a disposizione, per essere tutti e battagliare sul campo per raggiungere il nostro obiettivo che è molto chiaro».

COSA SI IMPARA DA PARTITE COME QUESTA? – «Il valore è stato alto anche in altri partite in cui abbiamo tenuto e siamo stati in gara. Determinati episodi poi ti vanno nel verso giusto e riesci a rimanere in gara, oggi invece questo non è accaduto. Dobbiamo imparare a rimanere aggrappati alle gare. Nelle difficoltà ci si forgia e vogliamo provare a farlo».