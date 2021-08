Guardiola: «Basta, non rispondo più su Kane» – VIDEO

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha snobbato le domande sul futuro di Harry Kane: le sue dichiarazioni in conferenza stampa – VIDEO

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha snobbato le domande sul futuro di Harry Kane. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Ho già risposto a questa domanda nell’ultima conferenza stampa. Kane è un giocatore del Tottenham e non voglio parlarne, non parlo di mercato perché non spetta a me farlo. La volta scorsa ho fatto un’eccezione. Noi abbiamo già Gabriel Jesus che è un attaccante eccezionale».