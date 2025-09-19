Guardiola: «Conte in dieci si è difeso benissimo. Io non ci sarei riuscito». Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City dopo il Napoli

Dopo un avvio di campionato incerto, con due sconfitte in quattro partite, il Manchester City di Pep Guardiola risponde presente nel suo esordio in Champions League, superando il Napoli per 2-0. Sebbene la vittoria sia netta, per valutare il reale stato di forma dei campioni d’Europa bisognerà attendere test più probanti, dato che la partita è stata pesantemente condizionata dall’espulsione di Di Lorenzo dopo soli venti minuti, che ha spianato la strada ai padroni di casa.

Il risultato, tuttavia, è di fondamentale importanza: tre punti, porta inviolata e una differenza reti di +2 che proietta subito il City in testa al girone. Al di là del tabellino, Guardiola si sofferma sulla crescita della sua squadra, notando un cambio di passo a livello mentale e di approccio. «La squadra, nelle ultime due partite, ha acquisito un’altra sensazione: compostezza in difesa e in attacco, il nostro linguaggio del corpo è incredibilmente buono» ha dichiarato il tecnico, sottolineando come questa iniezione di fiducia sia cruciale in vista del big match contro l’Arsenal del 21 settembre. «Andare lì con queste sensazioni è molto meglio».

A decidere la sfida sono state le reti di Haaland e Doku. Guardiola ha speso parole di grande elogio per il belga, autore del raddoppio. «Negli spazi stretti è infermabile». Applausi anche per Erling Haaland, arrivato al traguardo dei 50 goal in Champions League. «Cosa posso dire? I numeri parlano da soli. Erling è migliorato e sono fortunato ad averlo e vorrei solo congratularmi con lui». Infine, una riflessione su Phil Foden, per sottolineare l’importanza del fattore umano nel gruppo. «È un ragazzo che ha bisogno di sentirsi accolto, sotto tutti gli aspetti: dai suoi compagni, da me, dal club. Quando ciò accade Phil risponde come il giocatore che è…».

Dopo l’intervista alla tv britannica, Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport per raccontare la partita contro il Napoli: «Non era facile battere il Napoli, anche in dieci si sono difesi benissimo» le dichiarazioni di Pep. «In questo Conte è bravissimo, io non sarei stato capace di fare altrettanto con la mia squadra…».

E ancora: «Noi non abbiamo fatto un calcio noioso ma abbiamo sempre avuto intenzione di far goal: quando l’abbiamo sbloccata è stata più facile. Siamo felici per il successo: l’anno scorso abbiamo iniziato contro l’Inter e non siamo riusciti a vincere, quest’anno l’abbiamo fatto».