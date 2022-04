Guardiola: «Con Klopp il calcio è un posto migliore»

Guardiola risponde alle parole di Klopp che ha detto che l’allenatore catalano è il migliore al mondo: «Sbaglia, non sono il migliore»

Pep Guardiola risponde in conferenza stampa alle parole di Jurgen Klopp nella conferenza stampa della vigilia della partita tra Manchester City e Liverpool

GLI ELOGI DI KLOPP – «Non mi sento il migliore al mondo. Lo ringrazio, ma non lo sono. Mi piacerebbe poter dire di essere il migliore, ma ripeto: non lo sono. Ammiro molto il Liverpool e quanto sono forti in questo momento, per questo è una sfida che mi diverte. Jurgen rende il mondo del calcio un posto migliore in cui vivere. Per i suoi messaggi e per la sua competitività»

IL FUTURO CON IL BRASILE – «Ho un contratto qua e sono felice qua. Spero di restare per sempre qua. Non c’è un posto migliore in cui stare, da un certo punto di vista rinnoverei per 10 anni mentre da un altro non lo farei. Ora non è il momento di parlare di certe cose e sinceramente non so da dove vengano fuori»