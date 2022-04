Liverpool, Klopp: «Guardiola? Il migliore al Mondo. Con il City rivalità sana»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Manchester City

GUARDIOLA – «Penso sia il miglior allenatore del mondo. E se c’è qualcuno che non concorda con questo, vuol dire che c’è qualche problema».

PARTITA – «Dopo questa partita la Premier League non sarà chiusa. In un modo o nell’altra resta comunque aperta a tutti gli scenari. Rivalità? Il modo in cui le nostre due formazioni stanno rendendo da qualche stagione a questa parte è folle, non saprei quale altra definizione usare. Nello sport la rivalità migliora i contendenti, soprattutto nel lungo termine. La stessa cosa è successa nel tennis con Nadal e Federer».