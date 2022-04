Champions League: City e Liverpool, elogio della bellezza

La serata di Champions League ribadisce la qualità assoluta di Manchester City e Liverpool, principali favorite alla conquista del titolo

Il primo round dei quarti di finale della Champions League ha un forte accento made in England. Prove di forza attese quelle di Manchester City e Liverpool che, a pochi giorni dalla super sfida dell’Etihad, mandano un chiaro messaggio all’Europa del calcio.

Sofferenza pressoché inevitabile quella vissuta dai Citizens al cospetto del Cholo Simeone e del suo Atletico Madrid, probabilmente la peggior squadra al mondo da affrontare in una sfida a eliminazione diretta.

Ma la corazzata di Guardiola non ha battuto ciglio per tutti i novanta minuti, dominando il gioco in lungo e in largo e non concedendo alcuna vera occasione ai Colchoneros. Necessaria è stata però la qualità delle sostituzioni: in un colpo solo dentro Bernardo Silva, Grealish e Foden, con proprio il talentino inglese a sconquassare i piani difensivi dei madrileni con giocate di livello superiore.

Una delle quali ha mandato in gol Kevin De Bruyne, regalando un piccolo ma essenziale vantaggio in vista del ritorno al Wanda Metropolitano, laddove l’Atletico dovrà necessariamente esporsi.

Decisamente più agevole, invece, il successo del Liverpool che ha di fatto ipotecato il passaggio del turno con un robusto 3-1 a Lisbona. Troppa la differenza tecnica tra i Reds e il Benfica, tenuto in vita solo dalla puntualità di Darwin Nunez negli ultimi sedici metri.

Ma per il resto il controllo degli uomini di Klopp è stato totale, sulle ali di un Luis Diaz acquisto azzeccatissimo nell’ultimo calciomercato di gennaio. Dopo aver fiaccato la resistenza dell’Inter, per Salah e compagni si preannuncia un turno ancor più blindato con, dunque, la possibilità di concentrarsi anima e corpo sul testa a testa di domenica che può valere una consistente fetta di Premier League.

Dopo una fantastica rimonta nelle ultime settimane, l’operazione sorpasso è stata lanciata ufficialmente. Con la forte sensazione, però, che l’imminente Manchester City-Liverpool potrebbe non essere l’ultimo della stagione…