Guardiola si schiera con la Palestina: «Stiamo vivendo in prima persona un genocidio. La Striscia di Gaza è devastata»

Guardiola in un video sui social si schiera a favore della Palestina: «Stiamo vivendo in prima persona un genocidio». Le sue parole

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha espresso pubblicamente la propria vicinanza al popolo palestinese. In un video diffuso sui social, il tecnico catalano ha parlato con toni molto duri della situazione a Gaza, definendola un vero e proprio “genocidio”.

Guardiola ha sottolineato come migliaia di bambini abbiano già perso la vita e come molti altri rischino di morire a causa della devastazione, della mancanza di cibo, acqua potabile e medicinali. Ha descritto la Striscia di Gaza come un luogo ormai ridotto in macerie, con intere famiglie costrette a vagare senza meta. Ecco le parol del tecnico con un passato in Serie A:

PAROLE – «Stiamo vivendo in prima persona un genocidio, dove migliaia di bambini stanno morendo e altri potrebbero morire. La Striscia di Gaza è devastata e fiumi di persone camminano senza meta senza cibo, acqua potabile o medicine. Ancora una volta, la società si è organizzata per salvare vite umane e fare pressione sui governi affinché agiscano immediatamente. Il 4 ottobre, alle ore 12:00, nei Jardinets de Gràcia (a Barcellona), inonderemo le strade e chiederemo la fine del genocidio».