Manchester City ko, Guardiola perde la calma: tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita

Pep Guardiola perde la calma: scintille con Guimarães e un cameraman dopo il ko del City a Newcastle. Le ultime

La tensione può tradire anche i più grandi. La sconfitta del Manchester City contro il Newcastle non ha portato soltanto zero punti in classifica, ma ha lasciato dietro di sé un post-partita infuocato, con Pep Guardiola protagonista in negativo. Il tecnico catalano ha perso la calma al fischio finale, rendendosi attore di due episodi che stanno alimentando il dibattito in Premier League.

Il confronto con Guimarães e il caso Donnarumma

Il nervosismo nasce dal campo: la battuta d’arresto interrompe una striscia di quattro vittorie consecutive e rallenta la rincorsa all’Arsenal. La scintilla, però, è scoccata sul secondo gol decisivo dei Magpies. Gianluigi Donnarumma ha protestato con veemenza per un presunto fallo subito, dando vita a un acceso confronto con Bruno Guimarães. A fine gara, Guardiola ha cercato direttamente il centrocampista brasiliano per un chiarimento faccia a faccia. Uno scambio teso, che l’allenatore ha poi liquidato davanti ai microfoni: «Gli ho solo chiesto cosa fosse successo con Gigio», ha dichiarato.

L’ira contro il cameraman

La scena più controversa è arrivata subito dopo. Mentre lasciava il terreno di gioco, Guardiola ha puntato un operatore televisivo che lo stava riprendendo. Lo ha raggiunto, gli ha sollevato le cuffie e gli ha parlato all’orecchio con tono concitato e polemico. Interrogato sull’episodio, ha minimizzato ancora: «Va tutto bene».

I precedenti con le telecamere

Non è la prima volta che Guardiola fatica a gestire la tensione davanti alle telecamere. L’episodio di Newcastle richiama alla memoria quanto accaduto l’11 agosto 2023, quando il tecnico, dopo aver rimproverato Haaland, reagì stizzito alla presenza di un cameraman, spingendo via la telecamera con una manata.

