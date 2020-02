Guardiola sale in cattedra: «Voi giornalisti quando imparerete?» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa riservando una stoccata ai giornalisti inglesi. Le sue parole

Pep Guardiola ha risposto piccato ad una domanda di un giornalista nella conferenza stampa prima della finale di Coppa di Lega contro l’Aston Villa. Ecco cosa ha detto il tecnico catalano.

«Il confine tra vittoria e sconfitta è davvero sottilissimo. Dimenticati dei cambiamenti tattici. Tante altre volte ho fatto i cambiamenti tattici ed è stato un disastro, mentre questa volta abbiamo vinto ma per altre ragioni. Ci sono ancora alcuni di voi che pensano che l’allenatore che vince sia un genio mentre quello che perde sia un asino. Non avete capito che non funziona così».