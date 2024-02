Gudmundsson Fiorentina: ecco perché Italiano lo vuole a (quasi) tutti i costi

Gudmundsson Fiorentina, ecco i motivi per cui l’islandese del Genoa è quello che Italiano vuole per rinforzare la rosa

Una trattativa in volata quella per Gudmundsson, tra domanda (esosa) del Genoa di 30 milioni, offerta della Fiorentina che non si avvicina come vorrebbe il club rossoblu, inserimento di bonus, rilanci e limature. Ma perché Vincenzo Italiano vuole a tutti i costi l’islandese, fin qui protagonista di una grande stagione? Proviamo ad abbozzare alcune ragioni prettamente tecniche.

1) Non esiste un giocatore in Italia capace di segnare da punta facendosi trovare così bene tra le linee e anche d’inventare gioco.

2) La Fiorentina ha buoni tiratori da fuori, peccato che si esercitino con successo più in Europa che in Italia. Solo una rete finora in Serie A, nella lontana trasferta di Udine. Gud è una risorsa, ha già segnato così due volte (pure lui in Friuli, tra l’altro) e in una squadra dalla vocazione offensiva come la Viola potrebbe esaltarsi ancora di più.

3) Sa tirare i rigori. Potrebbe sembrare una battuta, ma tenendo conto dei recenti errori in serie e quanto sono costati – Bonaventura col Sassuolo, Ikoné in Supercoppa e Gonzalez con l’Inter – il genoano è una garanzia: 2 centri su 2, per una squadra che per di più ai rigori ci potrebbe finire in Coppa Italia come in Conference League non è cosa da poco.