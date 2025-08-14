Gudmundsson: «Fiorentina, ora ti faccio vedere. La Champions è possibile, sul mio ruolo…». Le dichiarazioni del 10 viola

Albert Gudmundsson, trequartista della Fiorentina, ha presentato la sua seconda stagione in Viola a La Gazzetta dello Sport.

PIOLI – «Ho un buon feeling con lui e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo. Gilardino e Palladino erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano. Si vede che ha esperienza».

CHAMPIONS POSSIBILE? – «Penso di sì. Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte. Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande».

LA TUA STAGIONE – «Lo spero tanto e darò tutto me stesso per far vedere chi sono. L’anno scorso ho avuto dei problemi fisici che mi hanno tenuto fuori per diverse partite, ora voglio giocare il più possibile».

KEAN E DZEKO – «Conosco Moise dallo scorso anno e abbiamo già una buona chimica, sia in campo che fuori. Con Dzeko ci stiamo integrando da 3-4 settimane. Lui ha talento, è perfetto come persona ed è entrato nel gruppo velocemente. Fra i giocatori di qualità è facile trovare un feeling e lui capisce i miei movimenti e io i suoi. Se c’è qualche incomprensione campo, cerchiamo di aggiustarla all’istante. Non è ancora tutto perfetto, ma va sempre meglio».

RUOLO – «Mi piace far parte del gioco e a volte c’è bisogno di portare un altro uomo a centrocampo. Poi dopo un po’ che non tocco il pallone, vado a cercarlo per riprendere il feeling con la palla. In più sono un giocatore che vorrebbe avere la palla, sempre e ovunque. Dipende tutto dal gioco e dalla partita, ci sono delle gare in cui vuole che stia alto e altre che torni indietro. Dipende con chi e dove giochiamo».

MIGLIOR 10 IN SERIE A – «Per me Dybala di cui sono sempre stato un grande fan, artista puro».