La guerra in Iran blocca Taremi! Il giocatore dell’Inter non può raggiungere la squadra negli USA per il Mondiale per Club. Le ultime

Mehdi Taremi, nuovo attaccante dell’Inter, non potrà raggiungere la squadra negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club FIFA 2025. Il centravanti iraniano è attualmente bloccato in Iran, a causa della drammatica escalation del conflitto tra Iran e Israele, che ha portato alla chiusura totale dello spazio aereo per motivi di sicurezza.

L’attaccante si era regolarmente presentato all’aeroporto di Teheran per imbarcarsi su un volo diretto in California, ma ha dovuto fare marcia indietro. Le tensioni belliche e i bombardamenti in corso su entrambi i fronti hanno determinato lo stop a tutti i voli civili, rendendo impossibile la sua partenza.

La dirigenza dell’Inter è in contatto costante con Mehdi Taremi, monitorando da vicino una situazione in rapida evoluzione. La volontà dell’attaccante è chiara: raggiungere al più presto i compagni e prendere parte al torneo internazionale. Tuttavia, il club mette al primo posto la sicurezza del giocatore, in un contesto instabile e pericoloso. A riportarlo è Gazzetta.it.

L’assenza di Taremi complica i piani offensivi dell’Inter al Mondiale per Club 2025. In vista dell’esordio, l’unica coppia offensiva pienamente disponibile resta quella formata da Thuram e Lautaro Martinez. Dietro di loro, le alternative sono ridotte: Sebastiano Esposito e Valentin Carboni (appena rientrato da un lungo infortunio) saranno le uniche opzioni dalla panchina. Pio Esposito, ancora in recupero, potrebbe essere arruolabile solo a partire dalla terza partita della fase a gironi.

Con un calendario fitto e avversari di alto livello, l’emergenza in attacco per l’Inter rischia di pesare. Il club lavora per trovare soluzioni alternative, ma la situazione geopolitica rende ogni valutazione incerta e delicata.