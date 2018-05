L’Inter cerca un grande colpo a centrocampo. Suning, in caso di Champions, è pronta a investire. Spalletti ha chiesto Gundogan

Un colpo importante per tornare grandi. L’Inter vuole fortissimamente il ritorno in Champions League e Luciano Spalletti spera di vincere lo spareggio contro la Lazio all’ultima giornata di campionato per portare i nerazzurri tra le grandi d’Europa. Secondo Il Corriere dello Sport, Suning, in caso di ritorno in Champions, è pronta a fare investimenti importanti per rinforzare la squadra e per consegnare al tecnico una rosa all’altezza delle aspettative. I nerazzurri cercano un colpo a centrocampo e pensano a Ilkay Gundogan, centrocampista classe 1990 del Manchester City.

Il calciatore ex Borussia Dortmund potrebbe lasciare la Premier League a fine stagione. Il centrocampista tedesco è sceso in campo 49 volte in questa stagione, collezionando 2.816 minuti in stagione. Guardiola stravede per lui e non sarà semplice strapparlo ai Citizens ma l’Inter potrebbe usare argomenti importanti per convincere il calciatore. Spalletti vuole un rinforzo importante a centrocampo e Gundogan potrebbe fare al caso suo. Senza Champions sarà impossibile lanciare l’assalto al centrocampista del Manchester City, con la Champions tutto diventerà più facile. L’Inter sogna in grande e prepara un colpo importante. Prima però bisognerà battere la Lazio.