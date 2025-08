Gyokeres subito titolare con l'Arsenal: l'esaltazione di Arteta nion lascia alcun dubbio - Calcio News 24

Gyokeres titolare contro il Villarreal: l’Arsenal punta in alto con il suo nuovo attaccante

L’attesa sta per finire: questa sera, alle 19 italiane, l’Arsenal scenderà in campo all’Emirates Stadium per affrontare il Villarreal in amichevole, e per i tifosi dei Gunners ci sarà una novità importante. Sarà infatti la prima volta da titolare per Viktor Gyokeres, nuovo centravanti arrivato in estate dallo Sporting Lisbona per una cifra importante, e già accolto con grande entusiasmo dall’ambiente londinese.

Finora, Gyokeres aveva disputato solo uno spezzone di gara contro il Tottenham a Hong Kong, dove era entrato negli ultimi 15 minuti e aveva avuto poche occasioni per mettersi in mostra. La partita contro il Villarreal rappresenta quindi il vero banco di prova per il bomber svedese, che avrà finalmente la possibilità di mostrare tutto il suo potenziale sin dal primo minuto davanti al pubblico di casa.

L’arrivo di Gyokeres si inserisce in una campagna acquisti ambiziosa da parte dell’Arsenal, che ha rinforzato la rosa con innesti di qualità in tutti i reparti. Insieme all’ex attaccante dello Sporting, sono sbarcati a Londra anche i centrocampisti Martin Zubimendi e Christian Norgaard, il difensore centrale Cristhian Mosquera, l’ala Noni Madueke e il portiere Kepa Arrizabalaga.

Alla vigilia della sfida contro il Villarreal, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto durante il mercato estivo, ribadendo gli obiettivi ambiziosi del club: «Tutti questi nuovi arrivi, incluso Gyokeres, aggiungono qualità e profondità alla squadra. È ciò di cui avremo bisogno per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Siamo stati molto vicini al successo nelle ultime stagioni, ma ora vogliamo compiere l’ultimo passo.»

Arteta ha sottolineato anche l’importanza della mentalità e del lavoro quotidiano: «Dobbiamo mantenere alta l’asticella all’interno del gruppo. Le richieste interne devono superare qualsiasi pressione esterna, perché solo così potremo raggiungere il livello che desideriamo.»

Con Gyokeres pronto a guidare l’attacco, l’Arsenal si prepara a una stagione in cui l’obiettivo è chiaro: vincere. Il match contro il Villarreal sarà il primo assaggio della nuova versione dei Gunners, e i riflettori saranno tutti puntati sul numero 9 svedese.