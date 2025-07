Gyokeres, continua il braccio di ferro tra Arsenal e Sporting. Cosa manca per la fumata bianca? - Calcio News 24

Gyokeres, distanza minima tra Sporting e Arsenal: si tratta sui bonus. La situazione attuale di calciomercato

La trattativa di mercato tra Sporting Lisbona e Arsenal per Viktor Gyokeres continua a essere al centro del mercato internazionale, ma l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, le due società restano ferme sulle proprie posizioni e il trasferimento del bomber svedese non ha ancora trovato la “quadra” giusta per sbloccarsi.

Il nodo principale riguarda i bonus: le parti sono separate da circa 2,5 milioni di euro, una cifra non enorme, ma che sta rallentando la chiusura dell’affare. Lo Sporting, infatti, pretende che i 10 milioni di euro complessivi in bonus siano distribuiti secondo un criterio preciso, basato su presenze e risultati. Il club portoghese ha già messo nero su bianco una proposta dettagliata, divisa in quattro tranches.

Nel dettaglio, i Leões vorrebbero ricevere 2,5 milioni di euro dopo le prime 20 presenze di Gyokeres con la maglia dell’Arsenal. Altri 2,5 milioni verrebbero attivati dopo ulteriori 20 partite giocate. Una terza tranche, sempre da 2,5 milioni, sarebbe legata alla qualificazione dei Gunners alla Champions League. Infine, l’ultimo blocco di bonus scatterebbe nel caso in cui Gyokeres collezionasse almeno 20 presenze nella sua seconda stagione in Premier League.

Dal canto suo, l’Arsenal è disposto a riconoscere 7,5 milioni in bonus, ma propone una diversa struttura: vorrebbe infatti che una parte di essi fosse legata a obiettivi più ambiziosi e non soltanto a dati numerici facilmente raggiungibili. È su questo punto che si concentra la divergenza, che però non sembra insormontabile.

L’affare Gyokeres è considerato una priorità dal club londinese, che vede nell’attaccante svedese il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Dopo una stagione da protagonista in Portogallo, il centravanti è pronto per il salto in un top club europeo, ma tutto dipenderà dalla volontà dei due club di limare le ultime differenze.

Le prossime ore potrebbero essere decisive: con una distanza economica minima, basterà un piccolo passo da una delle due parti per chiudere l’accordo. Intanto, il nome di Gyokeres continua a essere uno dei più caldi di questa sessione di mercato.