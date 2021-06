Haaland ha le idee chiare: «Futuro? Voglio vincere la Champions»

Erling Haaland ha parlato del suo futuro: ecco le dichiarazioni del centravanti norvegese del Borussia Dortmund

Erling Haaland, al Daily Telegraph, ha parlato del suo futuro e dei suoi obiettivi.

OBIETTIVI – «Ho fatto dei passi avanti negli ultimi anni e penso che siano stati utili per me personalmente per uscire dalla mia zona di comfort e svilupparmi ancora di più. Voglio mettermi alla prova in tutto ciò che faccio, è qualcosa a cui penso e penso che sia qualcosa che accade a tutti. Le persone a volte possono sentirsi troppo a loro agio a stare nella loro ‘zona’ quindi penso che sia importante uscire da lì».

CHAMPIONS LEAGUE – «Sono motivato in tutte le partite, certo che lo sono, ma ho pensato alla Champions per tutta la vita, volevo giocare lì. Quindi, forse mi darà l’uno per cento in più di motivazione quando scendo in campo con l’inno. Questo è il mio grande sogno, vincere la Champions un giorno . Spero di poter sollevare quel trofeo, sarebbe davvero incredibile».