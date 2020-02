Haaland: «Record? Devo continuare a lavorare, non è mai sufficiente»

Dopo la doppietta in Champions League, Erling Haaland parla della grande gara e della sua prestazione. Le parole del giovane attaccante

Non si accontenta Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund, dopo la straordinaria doppietta segnata al Psg, ha parlato a Sky Sport.

«Devo continuare a lavorare molto duro. Record? Sì ma devo continuare a lavorare, non è mai sufficiente, mi sto trovando bene ma devo lavorare ancora. Secondo gol? Mi sono goduto il momento, viviamo per segnare gol del genere. Partita perfetta? No, abbiamo subito gol, avremmo dovuto tenere la porta inviolata. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, vedremo cosa succederà al ritorno» ha dichiarato il giovane attaccante.