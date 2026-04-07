Hagi sotto shock per la morte di Lucescu: «Non posso crederci, per me è stato come un padre». Poi scoppia in lacrime durante l’intervista!

Hagi ha voluto ricordare così Mircea Lucescu dopo la morte del tecnico romeno. Le sue dichiarazioni

La tragica scomparsa di Mircea Lucescu ha gettato nello sconforto l’intero panorama calcistico internazionale, colpendo al cuore soprattutto coloro che hanno condiviso con lui i momenti più importanti della carriera. Tra le reazioni più sentite e struggenti c’è senza dubbio quella di Gica Hagi, leggenda assoluta del calcio est-europeo e storico allievo del tecnico scomparso. Il fuoriclasse ha espresso tutto il suo immenso dolore, ricordando l’uomo che lo ha guidato non solo sul rettangolo verde, ma anche nel percorso di crescita umana e personale.

Lo shock in diretta televisiva: le prime dichiarazioni

La notizia ha colto di sorpresa il mondo dello sport, lasciando un vuoto incolmabile. Raggiunto dai microfoni della tv privata romena Digi24, l’ex fuoriclasse di Brescia, Barcellona e Galatasaray ha faticato a trattenere l’emozione per la grave perdita del suo mentore. Visibilmente scosso e provato dall’accaduto, Hagi ha esordito cercando di elaborare il lutto per la morte di Mircea Lucescu: «Sono scioccato, solo ora ritrovo le parole». Un’ammissione sincera che testimonia il legame viscerale e indissolubile tra l’ex trequartista e l’allenatore che per primo credette nel suo immenso talento, lanciandolo sul grande palcoscenico.

Lucescu come mentore e professore: il commosso tributo

Il ricordo del campione si è poi trasformato in un dolcissimo omaggio alla statura morale e professionale del compianto mister, sottolineando come la loro relazione andasse ben oltre le classiche dinamiche sportive. Queste le sue toccanti parole: «Non posso crederci, per me è stato come un padre. Importantissimo per la mia vita, una persona talmente cara… Ha avuto cura di me, mi ha sostenuto quando ne ho avuto bisogno. È stato molto di più che un grande allenatore. È un momento difficile, che Dio lo abbia in gloria. Mi ha insegnato molto, è stato anche un professore, un vero maestro. Speriamo di riuscire ad andare oltre».

L’intervista interrotta per il troppo dolore

L’intensità del ricordo e il peso dell’addio si sono purtroppo rivelati insopportabili per l’ex calciatore. Subito dopo aver pronunciato questa dichiarazione di gratitudine e affetto eterno, il campione romeno si è dovuto arrendere al dolore della perdita. Prima di poter continuare l’analisi o aggiungere altri dettagli, Hagi ha finito per scoppiare in un pianto dirotto, un crollo emotivo che lo ha inevitabilmente costretto a interrompere l’intervista. Un’immagine emblematica che racchiude la grandezza dell’uomo e l’amore incondizionato che i suoi giocatori nutrivano per lui.