Dietmar Hamann ha parlato ai microfoni di Sky Germania di un eventuale trasferimento di Leo Messi al Bayern Monaco

Dietmar Hamann, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Germania di Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni:

«Da tifoso, mi piacerebbe vedere Messi al Bayern, ma per me non è realistico. Perché per quanto possa sembrare stupido, un trasferimento di Messi avrebbe poco senso per il Bayern in questo momento!»