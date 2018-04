Hamsik crede allo Scudetto: «Con un San Paolo così tutto è possibile»

Le dichiarazioni di Marek Hamsik al proprio sito web ufficiale, il capitano del Napoli applaude la spinta del San Paolo in vista del rush finale per lo Scudetto

Il Napoli può e deve crederci fino in fondo per la vittoria dello Scudetto. Parola di capitan Marek Hamsik che ha recentemente centrato il primato di presenze in Serie A con il club partenopeo. Hamsik vuole centrare l’obiettivo più importante che lo consacrerebbe ai posteri della storia partenopea, vincere il campionato italiano di Serie A per la terza volta nella storia del Napoli. E con un pubblico così, vedasi la spinta del San Paolo prima del calcio d’angolo finale in Napoli-Chievo, tutto è possibile.

Lo ha esternato oggi lo stesso Hamsik attraverso il suo consueto punto sul sito web ufficiale in seguito alla partita contro il Chievo, dove il capitano ha accettato suo malgrado l’ennesima sostituzione stagionale. Quella di domenica è stata la sua 388esima gara con il Napoli in Serie A, l’ennesimo obiettivo personale raggiunto da Marekiaro. Queste le dichiarazioni di Hamsik al proprio sito web ufficiale nel commento del 2-1 al Chievo: «Ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto e finalmente al fotofinish è arrivata la vittoria e tre punti importanti. Al San Paolo è andato in scena uno spettacolo unico al quale abbiamo assistito noi calciatori. Davvero devo ringraziare i tifosi per l’incoraggiamento, con il loro sostegno tutto è possibile».