Marek Hamsik, capitano e simbolo del Napoli, potrebbe non guidare i compagni nella battaglia dell’Allianz Stadium

Napoli-Udinese è stata una di quelle partite che piacciono agli allenatori, perchè ha dato risposte che forse Sarri cercava da tempo, in particolar modo la possibilità di contare sull’apporto di Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski anche dal fischio d’inizio delle partite. Con buona pace di Dries Mertens e Marek Hamsik, titolari assoluti in questa stagione che, però, non stanno vivendo il loro miglior momento di forma. Contro la Juventus è proprio il Capitano a rischiare il “taglio” eccellente, come rivelato da Tv Luna.

Zielinski, nel match contro la sua ex squadra, ha dimostrato di avere gamba e lo spunto palla al piede, due elementi capaci di spaccare letteralmente le partite. Con il suo incedere, prepotentemente, palla al piede, Piotr spezza i raddoppi e crea dal nulla assist per i compagni: potrebbe accadere lo stesso in Juventus-Napoli. Resta, quindi, soltanto un incognita legata al gioco di Zielinski, ovvero quando è chiamato a creare triangoli di gioco con Insigne e Mario Rui. La mossa di Sarri di lasciare Marek Hamsik in panchina per dare la casacca da titolare al giovane polacco sarebbe senz’altro coraggiosa ma, forse, al momento necessaria.