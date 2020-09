Quasi 7500 tifosi hanno assistito alla sfida di Coppa di Germania tra Hansa Rostock e Stoccarda – VIDEO

In Germania quasi 7500 tifosi erano presenti sugli spalti per la sfida della Coppa Nazionale (DFB Pokal) tra Hansa Rostock e Stoccarda. I padroni di casa hanno deciso di aprire le porte del “Ostseestadion” agli spettatori, raggiungendo quasi la capienza totale.

Dal post lockdown, si tratta di uno dei primi eventi sportivi in assoluto che può contare un tale numero di presenze. In Germania ogni Regione in base alla propria situazione legata al Coronavirus, può decidere in autonomia come comportarsi.