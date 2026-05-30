Havertz nella storia della Champions: come CR7 e Mandzukic, a segno in due finali con maglie diverse

Kai Havertz entra nel club dei grandi: gol in finale di Champions League con due squadre, come CR7 e Mandzukic

Con il gol segnato al 6’ contro il PSG, Kai Havertz entra in un club esclusivo della storia della Champions League: è infatti il terzo giocatore capace di andare a segno in una finale con due squadre diverse.

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Il tedesco classe 1999 aveva già lasciato il segno nell’ultimo atto del 2021, quando con la maglia del Chelsea firmò il gol decisivo contro il Manchester City a Oporto. Ora si ripete con l’Arsenal, confermando la sua attitudine a incidere nei momenti più pesanti.

Havertz raggiunge così due nomi di assoluto prestigio: Cristiano Ronaldo, a segno con Manchester United e Real Madrid, e Mario Mandzukic, protagonista con Bayern Monaco e Juventus. Un traguardo che certifica ancora una volta la capacità del tedesco di lasciare il segno nelle notti più importanti del calcio europeo.