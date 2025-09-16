Heitinga: «Lautaro assente? Bella notizia. Dimmi di più…». Le dichiarazioni del tecnico dell’Ajax alla vigilia del match coi nerazzurri

John Heitinga, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in Champions League. La partita, in programma domani ad Amsterdam alle 21:00, aprirà la fase a girone per entrambe le squadre. Di seguito le dichiarazioni.

INFORTUNI – Steven Berghuis non è abbastanza in forma per giocare. Non è in squadra.

RITROVARE CHIVU – All’epoca era il capitano dell’Ajax. Era sempre attento, chiacchierava sempre. Sarò felice di poterlo abbracciare di nuovo domani.

OBIETTIVO DELL’AJAX IN QUESTA CHAMPIONS – Dove si posiziona l’Ajax? Vedremo domani. È un avversario ostico. Avremmo preferito l’Inter più avanti. Dovremo essere bravi perché il nucleo dell’Inter gioca insieme da un po’ e sono particolarmente forti fisicamente. Hanno una grinta enorme; sappiamo cosa aspettarci. Dobbiamo essere acuti, attenti e determinati. Con le loro qualità, non puoi rilassarti un secondo. A volte potremmo dover anticipare un po’ il lancio lungo; idealmente, giochiamo con attenzione da dietro. Dobbiamo essere all’altezza dello spirito combattivo dell’Inter.

LAUTARO ASSENTE – Sei sicuro? Bella notizia, dimmi di più… Con la sua esperienza, fa la differenza. Ma non importa; anche il giocatore che lo sostituirà è bravo, sono tutti forti all’Inter.

COSA DOVRETE FARE – Dobbiamo impedire loro di crossare; dobbiamo bloccarli. Dovremo spingerli in una direzione.

DOLBERG O WEGHORST DAVANTI – Potrei mettere entrambi.

SFAVORI DEL PRONOSTICO – Normalmente, non si darebbe per scontato che questa partita sia facile, ma è un’ottima occasione per dimostrare il contrario. Probabilmente tutti qui pensano che sia una partita senza speranza. Si gioca contro una squadra di alto livello. Sappiamo che sarà dura. Per me non significa nulla che l’Inter abbia perso contro la Juventus. Se hai queste certezze… Le avevamo con la squadra olandese tra il 2004 e il 2012. Spesso sai che le cose andranno bene.