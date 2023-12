Hellas Verona, Baroni: «Infortuni? Faraoni ancora non è del tutto recuperato, Magnani...»

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari

PAROLE – «Faraoni ancora non è del tutto recuperato, valuteremo per la prossima settimana, Magnani invece ha lavorato con la squadra e lo ritengo recuperato, abbiamo un piccolo problema con Serdar che ha preso un pestone in allenamento e domani non sarà disponibile. Bonazzoli? Le voci di mercato non le ascolto molto, il giocatore a Firenze poteva anche andare in campo subito, da questo punto di vista c’è la piena disponibilità del ragazzo e ritengo che possa darci una mano. Se il prossimo rigore lo tira Djuric? Un rigore si può anche sbagliare, poi quella palla lì sembrava non potesse entrare in nessuna maniera. Credo che ci sono dei momenti in cui gli episodi ci penalizzano».