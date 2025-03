L’ex centrocampista dell’Hellas Verona Dani Silva ha parlato del suo addio al campionato italiano, senza rimpiangere la scelta

Nelle dichiarazioni a Diretta.it il centrocampista portoghese ex Hellas Verona ha commentato il passaggio al Midtjylland, in danimarca, dopo una sola stagione in gialloblù.

IL MOTIVO DELL’ADDIO – «La scelta di lasciare l’Hellas Verona è stata facile. Sono sempre stato un giocatore a cui piace lottare per qualcosa e rimanere in Serie A era importante, ma non ho trovato uno stile di gioco che si addiceva alle mie caratteristiche».

VERONA – «Nell’Hellas Verona ho comunque lasciato buone amicizie e resta un’esperienza che mi è servita» ha aggiunto.