Verona, Di Francesco: «Ci tenevamo a fare risultato contro la Sampdoria, spiace per come è andata la partita»

Al termine dell’amichevole persa contro la Sampdoria, l’allenatore del Verona Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Spiace perdere perché ci tenevamo a fare risultato in una partita in cui abbiamo avuto un ottimo possesso palla. Ci è mancato il guizzo vincente. Siamo mancati sotto porta, all’inizio e nel finale. Non bisogna accontentarsi perché la voglia di giocare era anche eccessiva, non aiutati dal campo. Dobbiamo aver voglia di far gol. Normale che esiste l’avversario. Gol di Murillo? Abbiamo commesso un errore e la Samp ne ha approfittato. Nella ripresa con Gunter non abbiamo segnato in una situazione simile».