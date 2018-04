Liverpool-Roma è uno dei temi principali in questa giornata di calcio: prima della semifinale di Champions League ha parlato anche Henderson, con parole al miele per De Rossi

Jordan Henderson ha speso belle parole nei confronti di Daniele De Rossi a poche ore dal calcio di inizio di Liverpool-Roma. «Penso sia un fantastico giocatore e un leader da tanto tempo. Ha molta esperienza e secondo me non vede l’ora di giocare in Champions League, anche noi lo siamo perché abbiamo giocatori che hanno esperienza. Siamo pronti, ma la Roma ha giocatori abituati a questi tipo di gare» è quanto ha detto il centrocampista del Liverpool in conferenza stampa prima della semifinale di domani con i capitolini.

Henderson giocherà titolare nel centrocampo del Liverpool e si troverà di fronte proprio De Rossi. I due si sono già scontrati in campo internazionale con le maglia di Inghilterra e Italia, ma non si sono mai trovati contro in Champions League. Roma e Liverpool non si sfidano dalla Coppa UEFA del 2000-01, ma il precedente più importante è in Coppa dei Campioni. La finale romana di trentaquattro anni fa persa ai rigori è una ferita ancora aperta per i giallorossi.

