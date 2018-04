Liverpool-Roma è dietro l’angolo e il Comandante Federico Fazio è pronto a guidare la sua squadra in semifinale di Champions League. Le ultime notizie dalle coppe europee

Federico Fazio è pronto per la semifinale di andata di Champions League tra Roma e Liverpool a Anfield. Sogna il difensore argentino, spera di poter ripetere a Roma le gesta europee che hanno segnato la sua avventura a Siviglia. Il Comandante, così come lo chiamano i tifosi giallorossi, guiderà la difesa domani sera e dice di non sentire sulle spalle il peso di trentaquattro anni di delusioni europee romaniste. Anzi, sono proprio le parole di Fazio a dare la giusta carica alla Roma prima della gara più importante degli ultimi dieci anni: «Quella di domani sera sarà la nostra partita. Siamo in semifinale di Champions League perché abbiamo lavorato duro. Niente succede per caso. Questa per me è una partita da giocare e da godere».

Federico Fazio su Liverpool-Roma: «Siamo tutti importanti»

Ammette che tirerebbe un rigore e non farebbe come Falcao in quella finale col Liverpool. Non ha paura di Salah perché dice di conoscerlo. Sente che giocare a Anfield sarà bellissimo perché i tifosi sono a un centimetro, mentre la Roma lotta per lo stadio di proprietà. Fazio a Il Corriere della Sera vuota il sacco delle sue emozioni prima della semifinale, racconta della sua passione per la città di Roma (e anche per Siviglia, paese d’origine della moglie) e per il calcio in generale. «Con la bacchetta magica non si ottiene niente, con il lavoro tanto. Si parla spesso di mentalità vincente e io ho visto, a Siviglia, che è il prodotto di un gruppo che parte dai dirigenti e arriva fino ai magazzinieri. A Trigoria siamo tutti importanti» chiude un passionale e romantico Fazio, prima di passare la parola al campo.