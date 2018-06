Novità in nerazzurro per il calciomercato e per gli esterni. Per Henrichs Inter e Chelsea duellano: il Bayer Leverkusen fissa il prezzo

L’Inter è alla ricerca di nuovi giocatori per le fasce. Il nome che torna di moda in queste ore è quello di Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen. Qualche settimana fa la squadra mercato di Calcionews24.com vi raccontò in esclusiva di un interesse per il tedesco e ora l’Inter è rimasta l’unica italiana a sperare nella buona riuscita dell’affare. Henrichs vede di buon occhio la possibilità di giocare la Champions League e quindi l’Inter, ma c’è la concorrenza del Chelsea. Inoltre il Bayer valuta un bel po’ il terzino, perché vuole almeno trentacinque milioni di euro.

Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio si è fatto avanti, ma un prezzo del genere è proibitivo. Cercherà di trattare con il Bayer perché le Aspirine abbassino il costo, ma dovrà sbrigarsi se non vorrà essere superato dal Chelsea. I Blues sono in piena rivoluzione (a proposito, in panchina sembra tramontata l’ipotesi Maurizio Sarri) e Henrichs sarebbe un profilo intrigante per la difesa. Inter e Chelsea sono pronte a duellare. Henrichs viene da una stagione positiva con ventotto presenze tra campionato e coppa di lega, ha ventun anni e lo vedremo presto anche in nazionale.