Elseid Hysaj è uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri che lo ha allenato prima ad Empoli e poi a Napoli

Ogni allenatore ha dei calciatori di cui si fida ciecamente, che porterebbe in qualsiasi squadra andasse ad allenare. E’ questo il caso di Maurizio Sarri e del terzino albanese Elseid Hysaj. L’esterno destro è stato l’equilibratore del sistema di gioco partenopeo, uno di quei calciatori sempre da 6 in pagella che, pur non offrendo particolari spunti in propulsione offensiva, difendono in maniera ordinata e appoggiano il gioco a chi è deputato a farlo.

L’addio di mister Sarri non ha lasciato tranquillo Hysaj che ne ha parlato dal ritiro della sua Albania: «Personalmente l’addio di Sarri non è una buona notizia, tenuto conto che ho lavorato con lui per 6 anni. Però la scelta della società di puntare su Carlo Ancelotti è stata davvero ottima: parliamo di un ottimo allenatore, che ha vinto tantissimi trofei. Il mio futuro? Circolano soltanto rumors, non so nulla se non ciò che viene scritto sui giornali». Per Hysaj, nei giorni scorsi, si era parlato dell’interessamento del Bayern Monaco ma a far pensare all’addio sono le parole pronunciate da Mario Giuffredi, procuratore del terzino, che ad inizio maggio fu chiaro: se va via Sarri, anche Hysaj lascerà Napoli. Adesso l’ipotesi pare reale.