Sarri-Napoli: tutto sulla clausola. Dal 1° luglio una novità

Novità sulla clausola di Maurizio Sarri. L’allenatore ha un contratto particolare con il Napoli: le ultimissime notizie

La clausola da 8 milioni di euro inserita nel contratto tra Maurizio Sarri e il Napoli è ufficialmente scaduta. Per tutto giugno la liberatoria da 8 milioni non è più valida ma a luglio ci sarà una nuova clausola: è questa la novità raccontata dalla Gazzetta dello Sport. Al momento la situazione in casa Napoli è la seguente: Sarri non è stato formalmente esonerato, Ancelotti non è stato formalmente tesserato ma entrambi i tasselli andranno al loro posto il 1° luglio. Al momento la clausola non è valida e i club possono farsi avanti ma devono fare i conti con De Laurentiis. Il presidente però deve continuare a versare l’ingaggio all’allenatore (si parla di 2,5 milioni lordi a stagione).

Dal 1° luglio dunque la clausola da 8 milioni avrà di nuovo valore ma il tecnico toscano è comunque convinto di poter risolvere il contratto dopo l’insediamento ufficiale di Ancelotti. Mattia Grassani, legale del Napoli, ha fatto il punto della situazione a Marte Sport Live: «Chiunque deve trattare col Napoli e se non si troverà nessun accordo la società può pagare due allenatori. Dimissioni? E’ libero di rassegnarle ma questo non interrompe il rapporto di lavoro con il club. Il Napoli ha già fatto partire delle diffide per far capire che bisogna comunque trattare con il Napoli. Mobbing? Nel calcio esiste per i calciatori, non per gli allenatori perché in quel caso si parla di scelte imprenditoriali legittime».