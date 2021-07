Mkhitaryan: «Con Mourinho nessun problema, vogliamo vincere con la Roma»

L’attaccante armeno ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho, ritrovato in giallorosso dopo gli anni di Manchester

Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho ai microfoni del Corriere dello Sport. I due si sono ritrovati quest’anno a Roma dopo l’esperienza in Premier League con lo United:

«Quello che è successo a Manchester rimane a Manchester. Noi abbiamo parlato da persone mature, tutti e due vogliamo andare per la stessa strada, tutti e due vogliamo vincere qualcosa per la Roma, l’unica cosa che conta quest’anno. Per lui conta solo vincere. Lo scorso anno ci sono state partite in cui giocavamo benissimo e alla fine perdevamo. È meglio giocare male e portare a casa i tre punti, il contrario a me non piace. È successo lo scorso anno, mancava qualcosa, alla fine abbiamo pagato per una questione di dettagli».