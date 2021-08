Henry: «Il PSG subisce troppi gol per ambire a vincere la Champions»

Thierry Henry ha parlato della stellare campagna acquisti del Paris Saint-Germain: le sue dichiarazioni

Thierry Henry ha parlato della stellare campagna acquisti del Paris Saint-Germain ai microfoni di Dimanche Soir Foot su Amazon Prim.

«L’equilibrio è la cosa più importante. Ad un certo punto, parliamo sempre di grandi giocatori, attaccanti, calciatori che vanno avanti, ma si ha sempre bisogno di un equilibrio. Il mio Barcellona era stellare in avanti, ma la gente dimentica di far notare che non prendevamo quasi mai gol. In generale, le squadre che non subiscono molti gol non vanno mai lontane dal titolo, e nemmeno da vincere la Champions League. Quando hai giocatori sovrumani, certo, diventa un po’ più facile, ma quando vedo come si sta evolvendo il Paris Saint-Germain in questo momento, beh… subiscono troppi gol per i miei gusti per poter andare un po’ oltre».