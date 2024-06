Hermoso Napoli, ACCELERATA IMPROVVISA! Colpo vicinissimo, primo regalo per ANTONIO CONTE

Hermoso Napoli, ACCELERATA IMPROVVISA! Colpo vicinissimo, primo regalo di De Laurentiis per il mister ANTONIO CONTE

Accelerata improvvisa del Napoli per Mario Hermoso. Come riportato da SportMediaset gli azzurri sarebbero molto vicini a ingaggiare il difensore spagnolo in scadenza.

Per lui sarebbe già pronto un triennale: decisivo l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Questa trattativa non esclude in alcun modo l’arrivo di Buongiorno.