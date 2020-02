L’Hertha Berlino contro Klinsmann: «Sue parole disgustose» – VIDEO

Michael Preetz, direttore sportivo del club, risponde duramente alle accuse apparse sul diario di Klinsmann

Non si placano le polemiche in casa Herta Berlino dopo l’esonero, di alcune settimane fa, di Jurgen Klinsmann. L’ex tecnico aveva attaccato duramente la dirigenza berlinese, che ha sua volta risposto in conferenza stampa.

«Tutti noi all’Herta abbiamo ascoltato le parole del nostro ex allenatore. Nessuno di noi è stato risparmiato dalle critiche. Le parole su di me posso accettarle visto che fanno parte del mio lavoro, quello che non posso accettare sono le critiche al nostro ufficio stampa e allo staff medico».