Gol e azioni salienti del match tra Inter e Borussia Mönchengladbach, valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021.

90 GOL INTER – Sugli sviluppi del corner, Bastoni prolunga il pallone sul secondo palo dove c’è l’attaccante belga, abile a sfuggire alla marcatura di Elvedi e a battere Sommer.

83′ GOL DEL BORUSSIA – Dormita incredibile di Vidal che si fa sfuggire Hoffman alle spalle il quale entra in area e buca Handanovic

63′ GOL BORUSSIA – Bensebaini angola benissimo e pareggia i conti dal dischetto

#UCL

Ramy Bensebaini @bensebainiRams 🇩🇿 scores from the spot to equalize for @borussia_en against Inter in their first group game! pic.twitter.com/MiuwBqgjSb

— ArabBallers (@Arab_Ballers) October 21, 2020