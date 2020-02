HIGHLIGHTS Napoli Lecce: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Napoli Lecce

30′ Vantaggio del Lecce – Ottima azione di Saponara, che serve Falco in area di rigore: tiro del numero 10 parato da Ospina, ma sul tap in c’è Lapadula che insacca, liberissimo e in posizione regolare nell’area piccola.

48′ Pareggia Milik – Subito Milik per il Napoli: ottima azione di Insigne, palla per Mario Rui che trova Milik solo in area di rigore. Tocco non perfetto del polacco, ma palla che entra in porta.

61′ Lecce di nuovo in vantaggio – Ancora in vantaggio gli ospiti: bellissimo cross di sinistro di Falco che trova Lapadula. L’attaccante del Lecce brucia sul tempo Maksimovic e trova la rete del nuovo vantaggio giallorosso.